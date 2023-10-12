Путин предложил создать программу туристического развития Красноярского края

"Рекомендовать Правительству Красноярского края разработать и утвердить программу развития туризма в Красноярском крае", — сказано в тексте, срок исполнения — до марта 2024 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в перспективности туризма в новых регионах России. Он подчеркнул, что от этого выиграют как сами отдыхающие, так и жители субъектов.