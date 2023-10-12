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12 октября, 16:40

Путин предложил создать программу туристического развития Красноярского края

Президент РФ Владимир Путин предложил Правительству Красноярского края подумать о вариантах привлечения в регион туристов. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Кремля.

"Рекомендовать Правительству Красноярского края разработать и утвердить программу развития туризма в Красноярском крае", — сказано в тексте, срок исполнения — до марта 2024 года.

VK: На внутренний туризм приходится 9 из 10 запросов пользователей соцсети

VK: На внутренний туризм приходится 9 из 10 запросов пользователей соцсети

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в перспективности туризма в новых регионах России. Он подчеркнул, что от этого выиграют как сами отдыхающие, так и жители субъектов.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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