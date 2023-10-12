Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что лишился симпатии по отношению к Израилю после ударов по сектору Газа, которые являются ничем иным, как "местью и убийством мирных жителей". Его слова приводит хорватское издание index.hr.

"Думаю, что это (речь об израильском флаге на здании МИД Хорватии. — Прим. Лайфа) идиотский шаг, при всех моих симпатиях к Израилю, которые они, к сожалению, утратили за 15 минут. Хамасовцев, которые устроили резню, никто на Ближнем Востоке не любит, ни одна власть, но, к сожалению, их любит народ или часть народа", — сообщил Миланович в ответ на вопрос журналистов о том, как он относится к израильскому флагу, вывешенному на стенах хорватского МИД в знак поддержки.

Политик добавил, что он осудил убийства израильтян, которые вызвали у него отвращение и неприятие, но при этом право Израиля на защиту не даёт стране карт-бланш на месть и убийство мирного населения. А что касается флагов, то президент Хорватии заявил, что в общественных местах и на фасадах официальных зданий страны должны висеть только флаг хорватского государства и флаги национальных меньшинств, за исключением тщательно отрегулированных ситуаций.

В прошлом Миланович выступал с критикой дипломатической позиции Хорватии за чересчур спокойное отношение к вопросу эвакуации хорватов из Израиля. Причиной стало заявление главы хорватского МИД Грлич-Радмана о том, что эвакуационными рейсами из Израиля вернулись только 106 из 180 граждан, которые там находились.