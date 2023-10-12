Минцифры: Россияне женятся через "Госуслуги" в шесть раз чаще, чем разводятся

В этом году через "Госуслуги" было подано 410 тысяч заявлений на заключение брака, а развестись пожелали при помощи портала только 70 тысяч пар. Такие данные приводит Минцифры в своём телеграм-канале.

"С помощью "Госуслуг" женятся в шесть раз чаще, чем разводятся. На "Госуслугах" можно подать заявление как на заключение, так и на расторжение брака. Но, к счастью, пользователи портала чаще женятся, чем разводятся", — указано в тексте.

В ведомстве отметили, что чаще всего женщины соглашаются выйти замуж в возрасте 31 года, а мужчины — в 33. А вот разводятся влюблённые зачастую по достижении 37 лет. При этом заявления о заключении брака обычно подаются в пятницу и субботу, а расходиться пары предпочитают по вторникам.

Чаще всего в подобных вопросах "Госуслугами" пользуются жители Москвы и области, затем в рейтинге следуют Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.