Минцифры: Россияне женятся через "Госуслуги" в шесть раз чаще, чем разводятся
В этом году через "Госуслуги" было подано 410 тысяч заявлений на заключение брака, а развестись пожелали при помощи портала только 70 тысяч пар. Такие данные приводит Минцифры в своём телеграм-канале.
"С помощью "Госуслуг" женятся в шесть раз чаще, чем разводятся. На "Госуслугах" можно подать заявление как на заключение, так и на расторжение брака. Но, к счастью, пользователи портала чаще женятся, чем разводятся", — указано в тексте.
В ведомстве отметили, что чаще всего женщины соглашаются выйти замуж в возрасте 31 года, а мужчины — в 33. А вот разводятся влюблённые зачастую по достижении 37 лет. При этом заявления о заключении брака обычно подаются в пятницу и субботу, а расходиться пары предпочитают по вторникам.
Чаще всего в подобных вопросах "Госуслугами" пользуются жители Москвы и области, затем в рейтинге следуют Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.
Ранее в Москве стартовал приём заявок на бракосочетания в новогодние праздники с 4 по 7 января 2024 года. Желающие могут обратиться в сам дворец бракосочетания или в центр "Мои документы". Кроме того, заявление легко оформить на портале "Госуслуги".
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