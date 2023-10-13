Пьяный стритрейсер устроил "боулинг" с 10 авто в Москве и отшутился мемом "Марк был хороший"

Нетрезвый водитель спортивного Mitsubishi Eclipse протаранил десять автомобилей, припаркованных во дворе московского ЖК "Отрада". Остановить горе-гонщика удалось лишь столбу, передаёт SHOT.

Пьяный водитель протаранил несколько машин в Москве. Видео © t.me / SHOT

Пьяный заезд запечатлели камеры видеонаблюдения. На них видно, как красная иномарка носится по придомовой территории, теряя элементы кузова. Так, после одного из столкновений Mitsubishi лишился переднего бампера. Избежать дополнительного ущерба удалось благодаря сотрудникам ЖК, которые вытащили водителя из-за руля.

Сам виновник ДТП находился в приподнятом настроении и даже пытался отшучиваться. Комментируя произошедшее, он процитировал знаменитый мем про разбитую Toyota Mark II.

"Я не виноват, но при этом вину за собой чую", — заключил гонщик.