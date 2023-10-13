Пьяный стритрейсер устроил "боулинг" с 10 авто в Москве и отшутился мемом "Марк был хороший"
Пьяный водитель на гоночном Mitsubishi протаранил десять машин в Москве
Пьяный водитель протаранил несколько машин в Москве. Обложка © t.me / SHOT
Нетрезвый водитель спортивного Mitsubishi Eclipse протаранил десять автомобилей, припаркованных во дворе московского ЖК "Отрада". Остановить горе-гонщика удалось лишь столбу, передаёт SHOT.
Пьяный водитель протаранил несколько машин в Москве. Видео © t.me / SHOT
Пьяный заезд запечатлели камеры видеонаблюдения. На них видно, как красная иномарка носится по придомовой территории, теряя элементы кузова. Так, после одного из столкновений Mitsubishi лишился переднего бампера. Избежать дополнительного ущерба удалось благодаря сотрудникам ЖК, которые вытащили водителя из-за руля.
Сам виновник ДТП находился в приподнятом настроении и даже пытался отшучиваться. Комментируя произошедшее, он процитировал знаменитый мем про разбитую Toyota Mark II.
"Я не виноват, но при этом вину за собой чую", — заключил гонщик.
Схожий случай произошёл в российской столице месяцем ранее. Там внедорожник протаранил сразу десять автомобилей, после чего скрылся. По словам свидетелей, при себе у водителя был пистолет.