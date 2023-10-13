Австрия на 20 дней продлевает контроль на границе со Словакией

Для предотвращения несанкционированной миграции контроль на границе Австрии и Словакии будет продлён до 2 ноября. О "последовательном продолжении борьбы с нелегальным ввозом людей" сообщил на пресс-конференции австрийский министр внутренних дел Герхард Карнер.

Вена 4 октября ввела эту меру на десять дней из опасений, что мигранты пойдут в обход через Австрию после введения проверок на границе с Польшей и Чехией. При этом, согласно Шенгенскому кодексу, пограничный контроль в странах-членах не должен продолжаться более двух месяцев.