Австрия на 20 дней продлевает контроль на границе со Словакией
Для предотвращения несанкционированной миграции контроль на границе Австрии и Словакии будет продлён до 2 ноября. О "последовательном продолжении борьбы с нелегальным ввозом людей" сообщил на пресс-конференции австрийский министр внутренних дел Герхард Карнер.
Вена 4 октября ввела эту меру на десять дней из опасений, что мигранты пойдут в обход через Австрию после введения проверок на границе с Польшей и Чехией. При этом, согласно Шенгенскому кодексу, пограничный контроль в странах-членах не должен продолжаться более двух месяцев.
А ранее Лайф писал, что Польша с 4 октября возобновит временный контроль на границе со Словакией из-за роста нелегальной миграции с балканского направления. Глава МВД республики Мариуш Каминьский надеется, что ЕС решит данный вопрос комплексно.
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