Польша возобновит контроль на границе со Словакией с 4 октября из-за мигрантов

Польша с 4 октября возобновит временный контроль на границе со Словакией из-за роста нелегальной миграции с балканского направления. С таким заявлением выступил глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"Кабмин решил с полуночи (01:00 мск. — Прим. Лайфа) 4 октября временно возобновить пограничный контроль на границе со Словакией", — отметил он в ходе брифинга.

Министр добавил, что такая мера сначала вводится на десять дней, однако, скорее всего, её продлят. Каминьский надеется, что ЕС решит данный вопрос комплексно. Так, Варшава ожидает от Праги ввода контроля на границе между Чехией и Словакией, где количество мигрантов, по словам главы ведомства, за год увеличилось на 1000%. Причём многие из них хотят попасть в ФРГ и другие государства Евросоюза именно через Польшу.