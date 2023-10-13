В планетарии объяснили, откуда можно увидеть редкое кольцеобразное затмение Солнца
На Земле 14 октября можно будет наблюдать кольцеобразное затмение Солнца
В отдельных регионах Земли 14 октября будет наблюдаться кольцеобразное затмение Солнца. В России, однако, его не увидят. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
"Затмение произойдёт 14 октября 2023 года с 18:05 и до 23:55 по московскому времени. В разных фазах будет наблюдаться на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов", — сказали ТАСС в планетарии.
Максимальная фаза затмения — 0,95 — будет в 21:00 мск. Вокруг Луны образуется закрывающее собой Солнце "огненное кольцо", или "корона".
А ранее Лайф писал, когда и где в октябре можно увидеть солнечное и лунное затмение. Так, смотреть на солнечное затмение можно только при определённых условиях и в определённых местах. Необходимо находиться в зоне полного или частичного затмения, а также использовать специальные защитные очки или технику для безопасного наблюдения.
Unsplash / Jongsun Lee