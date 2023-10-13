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13 октября, 05:58

Невнимательный водитель поплатился жизнью, врезавшись в грузовик дорожников в Москве — момент попал на видео

Два человека погибли при столкновении иномарки с грузовиком на СВХ в Москве

<p>Место ДТП на СВХ в Москве, в результате которого погибли два человека. Фото © <a href="https://t.me/moscowproc/3066" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Место ДТП на СВХ в Москве, в результате которого погибли два человека. Фото © Прокуратура Москвы

Два человека погибли в результате ночного ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве. Водитель не заметил на трассе грузовик дорожных служб и влетел в него. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места трагедии.

Место ДТП на СВХ в Москве, в результате которого погибли два человека. Видео © LIFE

"В 00:36 на СВХ водитель автомобиля KIA не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем КамАЗ. В результате дорожной аварии водитель легковушки и пассажир от полученных травм скончались на месте", — рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Департамент транспорта также показал видео с моментом страшного ДТП.

Момент ДТП на СВХ в Москве, в результате которого погибли два человека. Видео © телеграм-канал "Дептранс Оперативно"

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Также накануне вечером в Москве нетрезвый водитель спортивного Mitsubishi Eclipse протаранил десять автомобилей, припаркованных во дворе столичного ЖК "Отрада". Остановить горе-гонщика удалось лишь столбу. Комментируя произошедшее, сам хулиган процитировал знаменитый мем про разбитую Toyota Mark II: "Я не виноват, но при этом вину за собой чую".

Александра Вишнякова
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