Невнимательный водитель поплатился жизнью, врезавшись в грузовик дорожников в Москве — момент попал на видео

Два человека погибли в результате ночного ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве. Водитель не заметил на трассе грузовик дорожных служб и влетел в него. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места трагедии.

Место ДТП на СВХ в Москве, в результате которого погибли два человека. Видео © LIFE

"В 00:36 на СВХ водитель автомобиля KIA не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем КамАЗ. В результате дорожной аварии водитель легковушки и пассажир от полученных травм скончались на месте", — рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Департамент транспорта также показал видео с моментом страшного ДТП.

Момент ДТП на СВХ в Москве, в результате которого погибли два человека. Видео © телеграм-канал "Дептранс Оперативно"