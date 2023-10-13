Невнимательный водитель поплатился жизнью, врезавшись в грузовик дорожников в Москве — момент попал на видео
Два человека погибли при столкновении иномарки с грузовиком на СВХ в Москве
Место ДТП на СВХ в Москве, в результате которого погибли два человека. Фото © Прокуратура Москвы
Два человека погибли в результате ночного ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве. Водитель не заметил на трассе грузовик дорожных служб и влетел в него. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места трагедии.
Место ДТП на СВХ в Москве, в результате которого погибли два человека. Видео © LIFE
"В 00:36 на СВХ водитель автомобиля KIA не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем КамАЗ. В результате дорожной аварии водитель легковушки и пассажир от полученных травм скончались на месте", — рассказали в столичной Госавтоинспекции.
Департамент транспорта также показал видео с моментом страшного ДТП.
Момент ДТП на СВХ в Москве, в результате которого погибли два человека. Видео © телеграм-канал "Дептранс Оперативно"
Также накануне вечером в Москве нетрезвый водитель спортивного Mitsubishi Eclipse протаранил десять автомобилей, припаркованных во дворе столичного ЖК "Отрада". Остановить горе-гонщика удалось лишь столбу. Комментируя произошедшее, сам хулиган процитировал знаменитый мем про разбитую Toyota Mark II: "Я не виноват, но при этом вину за собой чую".