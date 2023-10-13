Московский чихуахуа Алекс отрастил коготь там, где его быть не должно

Всё началось, когда хозяйка хвостатого по кличке Алекс заметила у него припухлость на левой лапке. Врачи сначала рекомендовали просто наблюдать за состоянием питомца, успокоив девушку, что на первый взгляд это обычная папиллома. В итоге несколько дней новообразование прогрессировало и превратилось в настоящий коготь прямо на бедре у пёселя. Несмотря на то что такие случаи крайне редки и мало изучены, медики не растерялись и взялись за четвероногого пациента. Ему провели успешную операцию, сейчас он чувствует себя хорошо.