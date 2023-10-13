Для ветреных модниц: Создано платье, меняющее рисунок и цвет в один момент
Компания Adobe презентовала платье из "дисплеев", меняющее рисунок и цвет
Американская компания Adobe презентовала инновационные продукты, объединённые в программу Sneaks, в том числе было представлено платье, меняющее цвет как по волшебству.
Adobe презентовала платье, меняющее цвет и узор. Видео © Twitter / varunsiddaraju
Платье сделано из "гибких текстильных дисплеев". Такие элементы легко меняют цвет, создавая на одежде разнообразный узор одним нажатием на кнопку. Проект получил название Project Primrose. На состоявшейся 11 октября презентации модель вышла к зрителям в таком платье и показала, как легко можно стать "хамелеоном".
Adobe разработала такую технологию ещё в прошлом году, представив на суд общественности сумку, меняющую цвет. Позже инновация была применена и к одежде. Компания надеется на сотрудничество с дизайнерами, которые будут использовать подобные ткани в своих коллекциях.
А ранее бренд MSCHF представил очень странное творение дизайнеров — самую микроскопическую сумку мира. Размеры этой прелести всего 657 x 222 x 700 микрометров. Она меньше крупицы морской соли. Можно смело сказать, что теперь похвастаться модным аксессуаром сможет только инфузория-туфелька.
Twitter / varunsiddaraju