Самая микроскопическая сумка мира: теперь Louis Vuitton может позволить себе даже одноклеточное, а ты — нет

Помните огромные красные ботинки, словно перенесённые в реальность из компьютерной игры? Это были они — MSCHF. Видимо, талантливым дизайнерам, если их можно так назвать, понравилось шокировать публику, поэтому ребята на этот раз решили создать не что-то большое, а очень маленькое. Настолько, что без микроскопа эту красоту разглядеть не получится. Вашему вниманию показываем новое творение MSCHF — микросумочка.

Реплика сумки OnTheGo от Louis Vuitton меньше крупицы морской соли. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mschf, joopiterofficial

Размеры этой прелести всего 657 x 222 x 700 микрометров. Не получается представить себе? Поможем — реплика сумки OnTheGo от Louis Vuitton меньше крупицы морской соли. Можно смело сказать, что теперь похвастаться модным аксессуаром сможет только инфузория-туфелька.

В Сети уже шутят, что такой брендовой сумкой можно переносить только тромбоциты. Её создатель Кевин Визнер комментирует свой новый шедевр такими словами: "Я думаю, что "сумка" — это забавный предмет, потому что всегда служит для исключительной функциональности. Но сейчас такие аксессуары стали просто украшением".

Как выглядит самая маленькая сумка в мире. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mschf, joopiterofficial

Если вам интересно, как же сие чудо было создано, то представители бренда MSCHF ответили и на это: с помощью лазерной стереолитографии. Обычно такой метод используется в создании микрооптики или же биотехнических протезов. Но вот теперь с помощью подобных технологий делают сумочки для богатеев.