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14 июня, 13:31

За невестами туда: 7 стран, где рождаются и живут самые красивые женщины планеты

Мы привыкли думать, что только в России и странах СНГ чаще всего встречаются красивые представительницы слабого пола. Но есть ещё несколько стран, отличающихся прекрасными дамами. Так где живут красивые женщины?

Говорят, что Иваново — город невест, а самыми симпатичными девушками зачастую оказываются наши соотечественницы. Но есть ещё несколько стран, которые могут похвастаться невероятной красотой своих женщин. Вот куда следует съездить, если хотите себе в супруги не только умницу, но и красавицу.

7. Австралия

Модель и актриса Марго Робби родом из Австралии. Фото © Getty Images / Theo Wargo

Модель и актриса Марго Робби родом из Австралии. Фото © Getty Images / Theo Wargo

Нашумевший розовый тизер "Барби", из-за которого в мире начался дефицит краски этого оттенка, вам о чём-нибудь говорит? А если мы покажем Марго Робби, вспомните? Да, модель и актриса родом из Австралии. Значит, там помимо пауков и кенгуру живут ещё и красивые женщины!

6. Венесуэла

Как думаете, жительницы страны, которая чаще других побеждает в международных конкурсах красоты, они какие? А теперь представьте, какие дамы живут в Венесуэле. Разве нужны ещё доказательства, чтобы понять, куда стоит приехать за невестой.

5. Колумбия

Талантливая и красивая София Вергара. Фото © Getty Images / Gilbert Florest

Талантливая и красивая София Вергара. Фото © Getty Images / Gilbert Florest

Помните актрису Софию Вергару и как она выглядит? Не только талантливая, но и красивая. Стоит ли сомневаться, что в Колумбии, откуда знаменитость родом, не будет больше приятных глазу девушек? Будет, и ещё как! Хотите полюбоваться миловидными девицами и погреться в тепле — дорога вам в эту страну.

4. Турция

Вы когда-нибудь смотрели турецкие сериалы? Если да, хотя бы один, наверняка знаете, какие красивые актрисы мелькают на экране. Темноволосые и кареглазые красавицы или блондинки с небесно-голубыми. В следующий раз, оказавшись в Турции в отпуске, ради интереса посмотрите по сторонам: сколько вокруг красоток.

3. Россия

Актриса Равшана Куркова. Фото © Getty Images / Epsilon

Актриса Равшана Куркова. Фото © Getty Images / Epsilon

Ну конечно! Не мог этот топ красавиц обойтись без россиянок. Кого ни спроси, большинство ответит, что именно в нашей стране чаще других по улицам ходят красивые женщины. Пусть и часто с бледным оттенком кожи, но зато таким пронзительным взглядом, что невозможно пройти мимо и не восхититься.

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2. Бразилия

Обошли наших соотечественниц страстные и такие загорелые бразильянки. И неудивительно, всё же выглядеть красиво и сексуально намного проще, когда солнце поднимает не только настроение, но и температуру. Значит, можно не надевать слишком много одежды, а только самое необходимое.

1. Аргентина

Актриса и певица Наталия Орейро. Фото © Getty Images / David Benito

Актриса и певица Наталия Орейро. Фото © Getty Images / David Benito

Уникальной красотой обладают и женщины из другой горячей страны. Аргентинки тоже избалованы жарким климатом и круглогодичным теплом. Зачастую девушки из этой страны подтянутые и спортивные, чем и привлекают внимание мужчин со всего мира.

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Обложка ©

Shutterstock

Елизавета Терешкова
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