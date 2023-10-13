Психолог назвала способ навсегда побороть страх перед пятницей, 13-м

Боязнь пятницы, 13-го, — это всего лишь суеверие без научной подоплёки, но многие из нас испытывают страх перед датой, ассоциируя день с каким-либо негативным событием из прошлого. Об этом рассказала РИАМО практический психолог Елена Митрохина.

По её словам, кто-то чувствует себя спокойнее и увереннее, если доверяет суевериям, а кто-то просто получает порцию адреналина, стараясь испытать на себе действие магической даты — пятницы, 13-го. В обоих случаях люди сами себя убеждают в негативе, отметила психолог. Однако есть те, с кем случилась настоящая беда в такой день в прошлом, и теперь они не могут отделаться от ощущения, что плохое снова повторится.

"Каждый из нас имеет власть над своим мышлением и эмоциями. Вместо того чтобы питать грусть или негативные чувства в эти "негативные дни", почему бы не пересмотреть своё отношение к прошлому и попытаться воспринимать его иначе?" — пояснила Митрохина.

Она посоветовала научиться отталкивать от себя мрачные мысли и настроиться на позитив, потому что человек сам создаёт свою реальность отношением к жизни. Если перестать терзать себя переживаниями из-за прошедших событий, то можно заметить вокруг массу новых возможностей, резюмировала Митрохина.