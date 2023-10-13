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13 октября, 09:02

Родители погибшей в Сибири девочки были поклонниками специалиста по голоданию

<p>Родители-сыроеды девочки, которая скончалась в Красноярске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/58107" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Родители-сыроеды девочки, которая скончалась в Красноярске. Обложка © t.me / SHOT

Родители, которые довели до смерти двухлетнюю дочь в Красноярске, были поклонниками известного в России специалиста по голоданию, сообщает SHOT.

Родители-сыроеды девочки, которая скончалась в Красноярске. Фото © t.me / SHOT

Родители-сыроеды девочки, которая скончалась в Красноярске. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, семейная пара восхищалась Дмитрием Лапшиновым — праноедом, основателем школы целостного саморазвития "Сварга" и духовным наставником, как он сам себя называет. А в 2019 году они прямо дома начали производить дома сыродавленное масло.

Горе-родители кормили девочку только овощами, фруктами и "живыми маслами", исключив из её рациона мясо, рыбу, яйца, молоко и другие продукты, в результате чего у малышки развились хроническое расстройство питания и анемия.

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В апреле этого года у девочки появились симптомы простуды, однако родители не стали обращаться к врачам, а посчитали, что могут справиться с недугом и своими силами. Через пару дней оказалось, что взрослые были неправы — они ничем не смоги помочь заболевшей крохе, она умерла. При осмотре квартиры органы опеки обнаружили в холодильнике только имбирь, грибы, помидоры, соленья, лук, чеснок, персики и кабачок. У вегетарианцев остались ещё две дочери — семи и четырёх лет.

Николь Вербер
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