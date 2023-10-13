Уроки семейной жизни могут появиться у российских старшеклассников

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила создать модуль о семье в рамках школьного курса обществознания. Как пишет ТАСС, соответствующее письмо она направила министру просвещения России Сергею Кравцову.

В нём депутат подчёркивает, что в нашей стране, согласно данным Росстата, уже три года подряд растёт количество разводов. По мнению Лантратовой, это говорит о необходимости "распространения среди российской молодёжи знаний о построении гармоничных и крепких семейных отношений".

Парламентарий считает, что внедрение модуля "Семья — основа общества и государства" является логичным и эффективным. Это позволит школьникам изучить основные стороны социальной роли семьи в обществе, познакомиться с семейным правом, а также с этикой и психологией семейной жизни.

Лантратова предложила включить вышеназванный модуль в программу первой или второй четверти одиннадцатого класса. Она попросила министра рассмотреть такую возможность и представить позицию Минпросвещения по данному вопросу.