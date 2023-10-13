Лукашенко заявил, что Армения пренебрегает партнёрством стран СНГ

Армения не по-партнёрски ведёт себя по отношению к Содружеству Независимых Государств, заявил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

"Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнёрски ведёт себя, к сожалению, Армения", — заявил президент.