Путин заверил, что РФ полностью реализует все национальные цели развития
Россия продолжает планомерно реализовывать все свои социальные и экономические программы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании в узком составе на саммите СНГ, проходящем в Бишкеке.
"В целом Россия реализует все свои экономические планы, все планы социального развития. Мы ни от чего не отказались, наоборот, всё реализуем, всё, что было намечено в предыдущие годы, все национальные цели развития у нас исполняются", — отметил глава государства.
Напомним, сегодня в Бишкеке проходит саммит СНГ под председательством главы Киргизии Садыра Жапарова. В своей речи Путин заявил, что Украина изначально не участвовала в Содружестве Независимых Государств в полную силу. Подписанные Незалежной документы так и не были ратифицированы.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow