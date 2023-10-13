Путин заверил, что РФ полностью реализует все национальные цели развития

Россия продолжает планомерно реализовывать все свои социальные и экономические программы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании в узком составе на саммите СНГ, проходящем в Бишкеке.

"В целом Россия реализует все свои экономические планы, все планы социального развития. Мы ни от чего не отказались, наоборот, всё реализуем, всё, что было намечено в предыдущие годы, все национальные цели развития у нас исполняются", — отметил глава государства.