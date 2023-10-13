Регион

Уведомления отключены

13 октября, 09:32

Путин заверил, что РФ полностью реализует все национальные цели развития

Россия продолжает планомерно реализовывать все свои социальные и экономические программы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании в узком составе на саммите СНГ, проходящем в Бишкеке.

"В целом Россия реализует все свои экономические планы, все планы социального развития. Мы ни от чего не отказались, наоборот, всё реализуем, всё, что было намечено в предыдущие годы, все национальные цели развития у нас исполняются", отметил глава государства.

Путин назвал "диким" и "отвратительным" чествование нациста в Парламенте Канады

Путин назвал "диким" и "отвратительным" чествование нациста в Парламенте Канады

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит саммит СНГ под председательством главы Киргизии Садыра Жапарова. В своей речи Путин заявил, что Украина изначально не участвовала в Содружестве Независимых Государств в полную силу. Подписанные Незалежной документы так и не были ратифицированы.

Обложка ©

ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Киргизия
  • снг
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров