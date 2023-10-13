Путин: РФ не злорадствует рецессии в экономике ЕС, но констатирует её как факт

Флагманы экономики Европейского союза ушли в минус. Россия не злорадствует их рецессии, но констатирует этот факт. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время заседания Совета лидеров СНГ в узком составе.

"Основные промышленно развитые экономики Евросоюза ушли в минус. Рецессия. Это рецессия. Мы не радуется этому, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет. Нет, но просто констатируем", — объяснил он.