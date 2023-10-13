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13 октября, 09:30

Путин: РФ не злорадствует рецессии в экономике ЕС, но констатирует её как факт

Флагманы экономики Европейского союза ушли в минус. Россия не злорадствует их рецессии, но констатирует этот факт. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время заседания Совета лидеров СНГ в узком составе.

"Основные промышленно развитые экономики Евросоюза ушли в минус. Рецессия. Это рецессия. Мы не радуется этому, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет. Нет, но просто констатируем", объяснил он.

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Путин заявил, что Молдавия теряет идентичность из-за своего руководства

Ранее в ходе встречи лидеров стран СНГ президент Путин охарактеризовал ситуацию в отечественной экономике как устойчивую. Российский лидер прогнозирует рост ВВП по итогам года около 3%.

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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Александр Юнашев
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