Путин: Страны "золотого миллиарда" пытаются удержать лидерство, но сдают позиции

Страны "золотого миллиарда" постепенно сдают лидерские позиции, хотя и пытаются сохранить своё господствующее положение всеми силами. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

"Тенденции такие: страны так называемого золотого миллиарда постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить своё лидерство, это лидерство утрачивают", — констатировал политик.