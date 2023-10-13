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13 октября, 09:38

Путин: Страны "золотого миллиарда" пытаются удержать лидерство, но сдают позиции

Страны "золотого миллиарда" постепенно сдают лидерские позиции, хотя и пытаются сохранить своё господствующее положение всеми силами. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

"Тенденции такие: страны так называемого золотого миллиарда постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить своё лидерство, это лидерство утрачивают", констатировал политик.

Путин заявил об устойчивой ситуации в российской экономике

Путин заявил об устойчивой ситуации в российской экономике

Ранее во время саммита глав государств СНГ президент Путин заявил, что Россия продолжает укреплять и развивать отношения с союзниками по СНГ. Это происходит вопреки беспрецедентному экономическому давлению и постоянным угрозам Запада наложить новые санкции.

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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Александр Юнашев
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