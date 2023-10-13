Путин: Страны "золотого миллиарда" пытаются удержать лидерство, но сдают позиции
Страны "золотого миллиарда" постепенно сдают лидерские позиции, хотя и пытаются сохранить своё господствующее положение всеми силами. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.
"Тенденции такие: страны так называемого золотого миллиарда постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить своё лидерство, это лидерство утрачивают", — констатировал политик.
Ранее во время саммита глав государств СНГ президент Путин заявил, что Россия продолжает укреплять и развивать отношения с союзниками по СНГ. Это происходит вопреки беспрецедентному экономическому давлению и постоянным угрозам Запада наложить новые санкции.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow