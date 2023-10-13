Священник в пятницу, 13-го, предупредил о вреде суеверий

Суеверия представляют настоящую опасность для душевного здоровья, предупредил священник Бабкин в пятницу, 13-го. Они мешают критично мыслить и уводят от истинной веры по ложному пути, поскольку человек идёт не за Христом, а "волочится за своими страхами и тревогами".

"Моя метла иронии покарала самое священное — праздничные ритуалы. На очереди свадебные суеверия. Проблема суеверий в опасности для душевного здоровья. Магическое мышление — это один из механизмов психзащиты и ещё симптом расстройств. Симптом, а не диагноз, замечу", — написал он в телеграм-канале.

По словам священника, слепая вера в ритуалы может привести к развитию психических расстройств, ведь уповая на гороскопы и знаки судьбы, человек становится намного тревожнее. Определённые ритуалы будто подчиняют его жизнь, и если он забудет прочесть молитву или не так поставит свечу, то сходит с ума от страха неотвратимой катастрофы. Поэтому суеверия совсем не безобидные.

"Они могут испортить жизнь, лишив человека Богом дарованной свободы и душевного спокойствия. На Покров стоит позаботиться о себе и здоровье ближнего, исполняя заповедь о любви. Вместо бессмысленных ритуалов из интернета причаститься Святых Таин и помолиться о заступничестве Божией Матери в духовной брани!" — добавил руководитель Библейского движения.