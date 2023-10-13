Бейсбол и крикет включили в программу Олимпиады-2028

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил включение пяти новых видов спорта в программу летней Олимпиады 2028 года в американском Лос-Анджелесе, сообщил президент МОК Томас Бах. Речь идёт о флаг-футболе, крикете, лякроссе, сквоше, а также бейсболе или софтболе.

По словам Баха, эти виды спорта полностью соответствуют спортивной культуре США и "продемонстрируют миру культовые американские виды спорта".

"Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всём мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединённые Штаты", — добавил он.