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13 октября, 10:36
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Бейсбол и крикет включили в программу Олимпиады-2028

Исполком МОК включил пять новых видов спорта в программу Олимпиады 2028 года

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил включение пяти новых видов спорта в программу летней Олимпиады 2028 года в американском Лос-Анджелесе, сообщил президент МОК Томас Бах. Речь идёт о флаг-футболе, крикете, лякроссе, сквоше, а также бейсболе или софтболе.

По словам Баха, эти виды спорта полностью соответствуют спортивной культуре США и "продемонстрируют миру культовые американские виды спорта".

"Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всём мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединённые Штаты", добавил он.

МОК отказался допускать российских спортсменов до юношеской Олимпиады-2024

МОК отказался допускать российских спортсменов до юношеской Олимпиады-2024

Ранее в МОК заявили, что будут в индивидуальном порядке принимать решения о допуске каждого российского спортсмена на Олимпийские игры в Париже. Причём все они будут принимать участие в нейтральном статусе.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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