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13 октября, 11:10

Томас Бах: Представители стран Африки просят снять санкции со спортсменов из РФ

Во время форума олимпийцев представители стран Африки обращались в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбами рассмотреть возможность снятия санкций со спортсменов из России и Белоруссии. Об этом заявил глава МОК Томас Бах во время пресс-конференции.

"На форуме олимпийцев мы получили отклик, особенно от африканского континента, который попросил рассмотреть вопрос отмены ограничений и условий, принятых в отношении российских и белорусских спортсменов. Они попросили дать возможность выступать с национальными флагами, гимнами и другими символами национальной идентификации", сообщил Бах.

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Ранее во время пресс-конференции глава МОК Томас Бах заявил о том, что российские спортсмены, которые хотят быть допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не должны иметь ничего общего с Олимпийским комитетом России. Он добавил, что МОК оставил за собой право приглашать нейтральных спортсменов с гражданством России.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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