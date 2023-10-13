Томас Бах: Представители стран Африки просят снять санкции со спортсменов из РФ

Во время форума олимпийцев представители стран Африки обращались в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбами рассмотреть возможность снятия санкций со спортсменов из России и Белоруссии. Об этом заявил глава МОК Томас Бах во время пресс-конференции.

"На форуме олимпийцев мы получили отклик, особенно от африканского континента, который попросил рассмотреть вопрос отмены ограничений и условий, принятых в отношении российских и белорусских спортсменов. Они попросили дать возможность выступать с национальными флагами, гимнами и другими символами национальной идентификации", — сообщил Бах.