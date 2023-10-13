ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к Путину достиг 78,3%

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина за прошедшую неделю вырос на 1,3% — до 74,9%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В то же время число тех, кто доверяет главе государства, выросло на 1,3% — до 78,3%.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 52% (+0,9%), а правительства — 49,7% (+1,2%).

Кроме того, о доверии Михаилу Мишустину заявили 61,2% (+1%) опрошенных, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 31,9% (+2,4%), лидеру СРЗП Сергею Миронову — 27,4% (-0,7%), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,7% (+1,8%), а лидеру "Новых людей" Алексею Нечаеву — 7,3% (-0,2%).

Узнали социологи и об уровне поддержки гражданами политических партий. Так, о симпатиях к "Единой России" заявили 39,2% (+0,7%), КПРФ — 10,6% (+0,1%), ЛДПР — 9,8% (+0,3%), к партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 4,8% (-0,3%), а к "Новым людям" — 4,2% (-0,5%).