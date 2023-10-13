Столичные призраки : В пятницу, 13-го, москвичам рассказали о самых мистических местах города

В древнем Вавилоне цифра 13 обозначала хаос, у египтян — смерть. Иудеи считали, что именно в этот день Ева вкусила запретный плод и подбила на это Адама. Христианская культура тоже не жалует число 13, однако даже в современном мире суеверные люди боятся выходить на улицу, ожидая неприятностей. Но, если суеверия обходят стороной, а душа требует экстрима, эксперты рассказали, где можно встретить духов и призраков в Москве.

"К пятнице как к таковой отношение в истории культуры вообще настороженное, а если она ещё и совпадает с такой цифрой, как 13, то возникает психологическое напряжение. Возможно, это подтверждение того, что мифы очень живучи", — рассказала aif.ru профессор кафедры культурологии, доктор философских наук Михалина Шибаева.

Историк Москвы, культуролог Филипп Смирнов рассказал, что во многих московских домах отсутствует 13-й этаж, например в "доме-корабле" на Тульской. Слухами окружено и здание Института Склифосовского. Согласно легендам, в стенах Склифа водится призрак Прасковьи Жемчуговой, однако, если встретить его в стенах больницы, можно надеяться на полное выздоровление.

Согласно легенде, колокольня церкви Всех Святых на Кулишках наклонена в сторону Кремля из-за беса, который во время изгнания забрался на неё и тем самым погнул. Тайна Ивановского монастыря, в котором Екатерина II пленила Дарью Салтыкову (Салтычиху), серийную убийцу своих крепостных, не менее интересна. Говорят, что призрак Салтычихи и сейчас можно увидеть у стен монастыря в виде злобной старухи, которая бранит всех подряд.