Столичные призраки : В пятницу, 13-го, москвичам рассказали о самых мистических местах города
Культуролог Шибаева: Пятница, 13-е — подтверждение того, что мифы очень живучи
НИИ им. Склифосовского. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
В древнем Вавилоне цифра 13 обозначала хаос, у египтян — смерть. Иудеи считали, что именно в этот день Ева вкусила запретный плод и подбила на это Адама. Христианская культура тоже не жалует число 13, однако даже в современном мире суеверные люди боятся выходить на улицу, ожидая неприятностей. Но, если суеверия обходят стороной, а душа требует экстрима, эксперты рассказали, где можно встретить духов и призраков в Москве.
"К пятнице как к таковой отношение в истории культуры вообще настороженное, а если она ещё и совпадает с такой цифрой, как 13, то возникает психологическое напряжение. Возможно, это подтверждение того, что мифы очень живучи", — рассказала aif.ru профессор кафедры культурологии, доктор философских наук Михалина Шибаева.
Историк Москвы, культуролог Филипп Смирнов рассказал, что во многих московских домах отсутствует 13-й этаж, например в "доме-корабле" на Тульской. Слухами окружено и здание Института Склифосовского. Согласно легендам, в стенах Склифа водится призрак Прасковьи Жемчуговой, однако, если встретить его в стенах больницы, можно надеяться на полное выздоровление.
Согласно легенде, колокольня церкви Всех Святых на Кулишках наклонена в сторону Кремля из-за беса, который во время изгнания забрался на неё и тем самым погнул. Тайна Ивановского монастыря, в котором Екатерина II пленила Дарью Салтыкову (Салтычиху), серийную убийцу своих крепостных, не менее интересна. Говорят, что призрак Салтычихи и сейчас можно увидеть у стен монастыря в виде злобной старухи, которая бранит всех подряд.
Ранее Лайф рассказывал, как пережить пятницу, 13-е. Что можно и чего нельзя делать, чтобы не накликать бед и неудач. На самом деле стоит думать не только о суевериях и опасностях, которые якобы подстерегают в этот день на каждом шагу, но и не забывать о возможности привлечь положительную энергию. Подробнее о том, как провести этот день так, чтобы потом не разгребать последствия, в нашем материале.