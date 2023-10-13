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13 октября, 11:59

Автомобиль врезался в остановку в Барнауле, один человек погиб

<p>Последствия ДТП в Барнауле. Обложка © Официальный <a href="https://22.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/42582454" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> Министерства внутренних дел Российской Федерации</p>

Последствия ДТП в Барнауле. Обложка © Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Легковушка влетела в остановку общественного транспорта в Барнауле, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Машина въехала в остановку в Барнауле. Видео © t.me / Инцидент Барнаул

По данным ведомства, всё произошло на проспекте Строителей. В момент аварии за рулём Toyota Corolla Runx находился водитель 1982 года рождения, он не справился с управлением и врезался в остановку, сбив стоящих в ожидании транспорта людей.

"В результате ДТП погиб один человек — мужчина 1955 года рождения. Также известно о том, что есть пострадавшие. Количество и характер полученных травм уточняются", — уточнили в полиции.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

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Ранее семь человек пострадали в страшной аварии в Ульяновске. Там на пересечении улиц Камышинской и Шолмов столкнулись отечественная "Волга" и немецкий BMW. В результате ДТП были госпитализированы пятеро взрослых и двое детей.

Николь Вербер
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