Автомобиль врезался в остановку в Барнауле, один человек погиб

Легковушка влетела в остановку общественного транспорта в Барнауле, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Машина въехала в остановку в Барнауле. Видео © t.me / Инцидент Барнаул

По данным ведомства, всё произошло на проспекте Строителей. В момент аварии за рулём Toyota Corolla Runx находился водитель 1982 года рождения, он не справился с управлением и врезался в остановку, сбив стоящих в ожидании транспорта людей.

"В результате ДТП погиб один человек — мужчина 1955 года рождения. Также известно о том, что есть пострадавшие. Количество и характер полученных травм уточняются", — уточнили в полиции.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.