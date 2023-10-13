Автомобиль врезался в остановку в Барнауле, один человек погиб
Последствия ДТП в Барнауле. Обложка © Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Легковушка влетела в остановку общественного транспорта в Барнауле, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Машина въехала в остановку в Барнауле. Видео © t.me / Инцидент Барнаул
По данным ведомства, всё произошло на проспекте Строителей. В момент аварии за рулём Toyota Corolla Runx находился водитель 1982 года рождения, он не справился с управлением и врезался в остановку, сбив стоящих в ожидании транспорта людей.
"В результате ДТП погиб один человек — мужчина 1955 года рождения. Также известно о том, что есть пострадавшие. Количество и характер полученных травм уточняются", — уточнили в полиции.
В настоящее время на месте работают экстренные службы.
Невнимательный водитель поплатился жизнью, врезавшись в грузовик дорожников в Москве — момент попал на видео
Ранее семь человек пострадали в страшной аварии в Ульяновске. Там на пересечении улиц Камышинской и Шолмов столкнулись отечественная "Волга" и немецкий BMW. В результате ДТП были госпитализированы пятеро взрослых и двое детей.