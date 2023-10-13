В Москве порноактриса пожаловалась полиции на невыплаченный гонорар, но сама подпала под статью

В Москве актриса кино для взрослых обратилась в полицию с жалобой на то, что ей не заплатили гонорар за съёмки в порнофильме. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По информации издания, 25-летняя уроженка Башкортостана обратилась в ОМВД по Хорошевскому району столицы 12 октября. Однако теперь ей самой грозит ответственность за распространение порнографии.

Правоохранители также проверили показания девушки и выяснили, что в квартире на Ходынском бульваре, где она живёт, действительно снимали порнофильмы. По этому адресу задержали ещё двоих участников маленькой независимой киностудии, были изъяты носители с порноматериалами. Полиция проводит проверку.