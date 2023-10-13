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13 октября, 12:07

В Москве порноактриса пожаловалась полиции на невыплаченный гонорар, но сама подпала под статью

Порноактриса из Москвы пожаловалась полиции на невыплаченный гонорар за съёмки

В Москве актриса кино для взрослых обратилась в полицию с жалобой на то, что ей не заплатили гонорар за съёмки в порнофильме. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По информации издания, 25-летняя уроженка Башкортостана обратилась в ОМВД по Хорошевскому району столицы 12 октября. Однако теперь ей самой грозит ответственность за распространение порнографии.

Правоохранители также проверили показания девушки и выяснили, что в квартире на Ходынском бульваре, где она живёт, действительно снимали порнофильмы. По этому адресу задержали ещё двоих участников маленькой независимой киностудии, были изъяты носители с порноматериалами. Полиция проводит проверку.

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А 12 октября стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция задержала водителя типографии, который несколько лет снимал фильмы для взрослых с участием школьниц и выкладывал их в Сеть. Поймать преступника удалось по IP-адресу компьютера.

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Юрий Лысенко
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