Москвич воплотил самые грязные фантазии с медсестрой-шантажисткой и чуть не лишился 10 млн

Пациент одной из московских больниц воплотил самые грязные фантазии с медсестрой и чуть не лишился десяти миллионов рублей. Роковая красотка стала шантажировать мужчину, когда при выписке тот заявил, что возвращается к жене. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 42-летнего москвича положили в отделение урологии в клинике в Ростокине. Пока врачи лечили его мочеполовой орган, красавица в белом халате по имени Катерина предложила свой метод лечения: во время обходов она задерживалась в палате женатого мужчины чуть дольше, чем в других, и в итоге поставила пациента на ноги.

Когда настал день выписки, любовник сказал девушке, что пора прощаться, ведь дома его ждёт жена, однако медсестра начала его шантажировать: говорила, что расскажет обо всём супруге, и потребовала миллион рублей. Мужчина сначала отказался ей платить, но поменял мнение, увидев пикантные фото: их Катя успела нащёлкать во время утех на больничной койке.

В итоге герой-любовник заявил, что у него есть только 100 тысяч, и перевёл их медсестре, однако этого ей показалось мало: шантажистка подняла ставки и потребовала уже десять миллионов рублей. Тогда мужчина обратился за помощью в полицию и попросил доблестных правоохранителей спасти его. Супруга, к счастью, до сих пор ничего не знает.