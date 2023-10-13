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13 октября, 12:26

"Искусственный конфликт": Политолог раскрыл, зачем на самом деле Британия помогает Израилю

Политолог Суздальцев: Израиль сознательно натравливают на ХАМАС

Отправка Великобританией судов Королевского военно-морского флота в восточную часть Средиземного моря направлена на продолжение кризиса, который может перерасти в региональную войну. Об этом рассказал в эфире "Радио Sputnik" политолог Андрей Суздальцев.

"Возникает ощущение, что Израиль сознательно натравливают на ХАМАС, на сектор Газа, создают почти искусственный конфликт, надеются втянуть в него другие страны, включая Иран и Сирию. Для контроля над всем этим и для подстраховки Израиля в восточной части Средиземного моря появился новейший американский авианосец Gerald R. Ford", — рассказал политолог.

Он дополнил, что Британия, вероятно, также причастна к этому и на территориях конфликта соберётся совместная натовская эскадра. НАТО и Вашингтон рассчитывают на продолжение кризиса, который может перерасти в региональную войну, заключил эксперт.

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Ранее Лайф писал, что Великобритания направит в восточную часть Средиземного моря два военных корабля, чтобы начать разведывательные полёты в помощь Израилю. Первый корабль — RFA Argus, на его борту могут находиться до девяти транспортных и ударных вертолётов, второй — десантный корабль RFA Lyme Bay.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Александра Мышляева
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