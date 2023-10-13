"Искусственный конфликт": Политолог раскрыл, зачем на самом деле Британия помогает Израилю
Политолог Суздальцев: Израиль сознательно натравливают на ХАМАС
Отправка Великобританией судов Королевского военно-морского флота в восточную часть Средиземного моря направлена на продолжение кризиса, который может перерасти в региональную войну. Об этом рассказал в эфире "Радио Sputnik" политолог Андрей Суздальцев.
"Возникает ощущение, что Израиль сознательно натравливают на ХАМАС, на сектор Газа, создают почти искусственный конфликт, надеются втянуть в него другие страны, включая Иран и Сирию. Для контроля над всем этим и для подстраховки Израиля в восточной части Средиземного моря появился новейший американский авианосец Gerald R. Ford", — рассказал политолог.
Он дополнил, что Британия, вероятно, также причастна к этому и на территориях конфликта соберётся совместная натовская эскадра. НАТО и Вашингтон рассчитывают на продолжение кризиса, который может перерасти в региональную войну, заключил эксперт.
Ранее Лайф писал, что Великобритания направит в восточную часть Средиземного моря два военных корабля, чтобы начать разведывательные полёты в помощь Израилю. Первый корабль — RFA Argus, на его борту могут находиться до девяти транспортных и ударных вертолётов, второй — десантный корабль RFA Lyme Bay.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK