Великобритания отправит два военных корабля к Израилю и начнёт разведывательные полёты

Великобритания направит в восточную часть Средиземного моря два военных корабля, чтобы начать разведывательные полёты в помощь Израилю, сообщила газета The Times.

Первый корабль — RFA Argus, на его борту могут находиться до девяти транспортных и ударных вертолётов, второй — десантный корабль RFA Lyme Bay. В издании отметили, что полёты будут выполнять разведывательные самолёты RC-135 Rivet Joint и Boeing P-8 Poseidon ВВС Великобритании с базы на Кипре.