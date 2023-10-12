Великобритания отправит два военных корабля к Израилю и начнёт разведывательные полёты
The Times: Британия отправит два военных корабля в поддержку Израилю
Великобритания направит в восточную часть Средиземного моря два военных корабля, чтобы начать разведывательные полёты в помощь Израилю, сообщила газета The Times.
Первый корабль — RFA Argus, на его борту могут находиться до девяти транспортных и ударных вертолётов, второй — десантный корабль RFA Lyme Bay. В издании отметили, что полёты будут выполнять разведывательные самолёты RC-135 Rivet Joint и Boeing P-8 Poseidon ВВС Великобритании с базы на Кипре.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Кроме того, страна официально перешла в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, страдают и мирные жители: как сообщили в Минздраве Палестины, число жертв ударов ЦАХАЛ достигло 1,2 тысячи человек, ещё 5,6 тысячи ранены. С израильской стороны известно о 1,3 тысячи погибших, около 3,3 тысячи жителей Израиля получили ранения.
ТАСС / AP / Michael Duff