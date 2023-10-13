Юрист рассказал, что делать с краснокнижными грибами на участке, чтобы не нарваться на штраф

Если на участке выросли грибы из Красной книги, их нельзя срывать, однако за продажу и покупку можно схлопотать штраф. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал юрист Александр Карабанов.

"После вступления в силу данной статьи людям более тщательно нужно будет разбираться в грибах, учитывать закреплённый законом список, чтобы случайно не подпасть под административную и иную ответственность. Ответственность за сбор таких грибов с умыслом или незнанием лежит полностью на грибнике", — сказал эксперт.

Юрист отметил, что, если грибы выросли на даче, срывать их не следует, лучше дать им возможность расти. Если же человек нечаянно купил редкий гриб, в случае проверки он должен будет это доказать.

По словам юриста, если гриб или другое растение сорваны по неосторожности, речь об уголовной ответственности не идёт, однако незаконные добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа в статье называются умышленными, что толкуется как наказуемое действие.