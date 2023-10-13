Как изменятся цены на мясо в России до Нового года и при чём тут Иран, объяснил эксперт

До Нового года в России не произойдёт значительного роста цен на мясо, главный скачок уже был. Стоимость говядины зависит от поставок из Белоруссии, и она уже начала дешеветь, а цены на баранину зависят от Ирана. Об этом заявил ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин.

"Не будет катастрофического подорожания, когда цены поднимутся наполовину. Скачок уже прошёл, при этом он не маленький — на 35–40%. Думаю, в этом году не будет подобных скачков. С весны это началось, всё мясо очень подорожало, а сейчас все потихоньку идут на уступочки. Баранина, как подорожала, не падает. Говядина, наоборот, вниз немножко пошла", — рассказал Рябинкин в беседе с НСН, добавив, что причины подорожания свинины, сбыт которой почти сошёл на нет, можно объяснить только осознанным решением поставщиков, но сетевые магазины уже начали снижать цены на мясо.

Он добавил, что если из Белоруссии будут поставлять говядину, то можно ожидать снижения цен на неё до Нового года и роста в 2024 году. Что касается баранины, то её подорожание зависит от главных конкурентов России в этом сегменте — иранцев, которые закупают мясо баранов в Дагестане и Калмыкии, а также арендуют бойни. Закупка баранины за доллары обходится им дешевле, потому что курс иранского риала скачет не так сильно, как курс рубля. При этом в самом Иране баранина торгуется дороже, чем в Москве. В таких обстоятельствах ожидать снижения цен на мясо баранов не стоит, подытожил эксперт.