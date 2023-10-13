В Кремле прояснили статус Украины в СНГ
Песков: Украина не выходила из СНГ и де-юре является членом содружества
Украина де-юре является членом Содружества Независимых Государств (СНГ), так как не выходила из него. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о наличии флага Незалежной на Почётном знаке СНГ, которым сегодня наградили президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
"Де-юре она не прекращала [членство], она не выходила из СНГ", — сказал представитель Кремля.
Шавкат Мирзиёев с Почётным знаком СНГ, на котором виден флаг Украины. Фото © LIFE / Павел Баранов
Как отмечал в ходе выступления на заседании глав стран – членов СНГ в узком формате президент России Владимир Путин, Украина изначально не участвовала в формате СНГ. Он напомнил, что Незалежная не ратифицировала подписанные документы.
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