Путин: Молдавия "уступила" Украине статус самой бедной страны Европы

"Пальма первенства" самой бедной страны в Европе принадлежала Молдавии, а теперь — Украине. Об этом заявил в пятницу, 13 октября, президент России Владимир Путин на брифинге по итогам двухдневного официального визита в Киргизскую Республику и мероприятий саммита СНГ.

"Я не очень понимаю, в чём преимущество Молдовы на других путях развития, имею в виду, что это самая бедная в Европе, недавно была самая бедная, она уступила эту пальму первенства Украине. Сейчас Украина самая бедная по доходам и всем другим показателям", — рассуждает российский лидер.