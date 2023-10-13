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13 октября, 13:45

Путин: Молдавия "уступила" Украине статус самой бедной страны Европы

"Пальма первенства" самой бедной страны в Европе принадлежала Молдавии, а теперь — Украине. Об этом заявил в пятницу, 13 октября, президент России Владимир Путин на брифинге по итогам двухдневного официального визита в Киргизскую Республику и мероприятий саммита СНГ.

"Я не очень понимаю, в чём преимущество Молдовы на других путях развития, имею в виду, что это самая бедная в Европе, недавно была самая бедная, она уступила эту пальму первенства Украине. Сейчас Украина самая бедная по доходам и всем другим показателям", — рассуждает российский лидер.

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Ранее Путин заявил, что молдавские политические элиты напрасно называют себя румынами, тем самым лишая свою страну идентичности. Он подчеркнул, что помешать этому может только сам народ — молдаване, которые по-прежнему верны своей культуре и национальным принципам.

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ТАСС / Павел Бедняков

Александр Юнашев
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