Путин заявил, что Армения "никуда не уходит" из СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отсутствовал на саммите СНГ в Бишкеке по вполне понятным обстоятельствам. Об этом заявил в пятницу, 13 октября, президент России Владимир Путин на брифинге по итогам двухдневного официального визита в Киргизскую Республику.

По словам российского лидера, в Ереване не ведут речи о том, чтобы выйти из содружества.

"Премьер-министр Пашинян мне звонил, мы с ним созванивались, говорили в том числе по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Не буду об этом говорить, лучше спросить у премьер-министра Армении, но, насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит", — подчеркнул глава Российского государства.

СНГ — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР. Помимо России в неё входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина, приостановившая членство в СНГ, но окончательно так и не разорвавшая связи с организацией.