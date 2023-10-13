Путин: В СМИ США часто искажают действительность, они "научат нехорошему"
Для американских СМИ искажение действительности — обычная практика, они "научат нехорошему". Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, беседуя с журналистами.
"Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень часто искажают действительность, достаточно послушать только бывшего президента Соединённых Штатов. Вы его послушайте, он даст вам хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития американских средств массовой информации. Они вас нехорошему научат", — так российский лидер ответил на просьбу журналиста прокомментировать материалы СМИ США, в которых утверждается, что российская авиабаза Кант в Киргизии пребывает в запустении.
Напомним, ранее президент Путин посетил авиационную базу России в Канте в честь её 20-летия. Он отметил, что российские военные, находящиеся в Киргизии, помогают силовикам страны в борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркоторговцами, с честью выполняя свой долг.
LIFE