Путин: В СМИ США часто искажают действительность, они "научат нехорошему"

"Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень часто искажают действительность, достаточно послушать только бывшего президента Соединённых Штатов. Вы его послушайте, он даст вам хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития американских средств массовой информации. Они вас нехорошему научат", — так российский лидер ответил на просьбу журналиста прокомментировать материалы СМИ США, в которых утверждается, что российская авиабаза Кант в Киргизии пребывает в запустении.