Врач рассказал, можно ли винить в клинической смерти студента в Москве американские горки

У молодого человека, который впал в кому после катания на американских горках в Москве, могло произойти кровоизлияние в мозг. Об этом Лайфу рассказал завкафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Максимов.

"По той информации, которая есть, однозначно можно говорить только об остром начале с резким угнетением жизненно важных функций, подтверждением чему являются отсутствие сознания, западение языка и развившийся вследствие гипоксии отёк головного мозга", — пояснил он.

По его словам, резкая потеря сознания могла случиться только из-за катастрофы внутри организма, например в центральной нервной системе, когда следствием становится разрыв сосудов и кровоизлияние в мозг. Максимов подчеркнул, что отсылка к спортивному образу жизни молодого человека ни о чём не говорит. Ведь его могли просто не проверить на патологию сосудов головного мозга.

"У молодых людей источник кровоизлияния, как правило, — аневризма сосудов либо их мальформация (неправильное строение)", — пояснил медик.

Он допустил, что трагедия может быть не связана с аттракционом, события просто совпали по времени, но не являются причиной и следствием по отношению друг к другу.