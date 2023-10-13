Врач рассказал, можно ли винить в клинической смерти студента в Москве американские горки
Врач Максимов объяснил разрывом сосудов кому студента на аттракционе в Москве
У молодого человека, который впал в кому после катания на американских горках в Москве, могло произойти кровоизлияние в мозг. Об этом Лайфу рассказал завкафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Максимов.
"По той информации, которая есть, однозначно можно говорить только об остром начале с резким угнетением жизненно важных функций, подтверждением чему являются отсутствие сознания, западение языка и развившийся вследствие гипоксии отёк головного мозга", — пояснил он.
По его словам, резкая потеря сознания могла случиться только из-за катастрофы внутри организма, например в центральной нервной системе, когда следствием становится разрыв сосудов и кровоизлияние в мозг. Максимов подчеркнул, что отсылка к спортивному образу жизни молодого человека ни о чём не говорит. Ведь его могли просто не проверить на патологию сосудов головного мозга.
"У молодых людей источник кровоизлияния, как правило, — аневризма сосудов либо их мальформация (неправильное строение)", — пояснил медик.
Он допустил, что трагедия может быть не связана с аттракционом, события просто совпали по времени, но не являются причиной и следствием по отношению друг к другу.
Ранее сообщалось, что 18-летний студент колледжа впал в кому после катания на американских горках в парке "Остров мечты" в Москве. Он якобы проглотил язык в одном из скоростных туннелей, и у него наступила клиническая смерть.
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