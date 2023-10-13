Небензя: Украинское контрнаступление можно считать оконченным

ВС РФ приступили к ведению активных боевых действий по всей длине фронта, это говорит о том, что контрнаступление Украины можно считать законченным. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя на созванном по инициативе России заседании организации на тему поставок западных вооружений Киеву.

"Вот уже несколько дней, как российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже считать законченным", — констатировал постоянный представитель России при ООН.