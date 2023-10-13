Минцифры просит проверить законность отказов в отсрочке от службы российским айтишникам
ТАСС: Минцифры просит проверить законность отказов в отсрочке IТ-специалистам
Минобороны и Главная военная прокуратура проведут проверку по факту нескольких отказов предоставить отсрочку от военной службы IТ-специалистам. Об этом ТАСС узнал у источника, близкого Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, которое и направило соответствующий запрос в ведомства.
"Минцифры направило письма в Минобороны и Главную военную прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с несколькими отказами в отсрочке от срочной службы ИТ-специалистам", — уточнил собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для специалистов, работающих в IT-сфере, с 27 до 30 лет.
ТАСС / Сергей Бобылев