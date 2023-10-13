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13 октября, 15:24

Минцифры просит проверить законность отказов в отсрочке от службы российским айтишникам

ТАСС: Минцифры просит проверить законность отказов в отсрочке IТ-специалистам

Минобороны и Главная военная прокуратура проведут проверку по факту нескольких отказов предоставить отсрочку от военной службы IТ-специалистам. Об этом ТАСС узнал у источника, близкого Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, которое и направило соответствующий запрос в ведомства.

"Минцифры направило письма в Минобороны и Главную военную прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с несколькими отказами в отсрочке от срочной службы ИТ-специалистам", уточнил собеседник агентства.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для специалистов, работающих в IT-сфере, с 27 до 30 лет.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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