Путин повысил предельный возраст отсрочки от службы для айтишников до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для специалистов, работающих в IT сфере, с 27 до 30 лет. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, изменения внесены в Указ президента РФ от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий". Они начнут действовать с 1 января 2024 года.