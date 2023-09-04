Путин повысил предельный возраст отсрочки от службы для айтишников до 30 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для специалистов, работающих в IT сфере, с 27 до 30 лет. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, изменения внесены в Указ президента РФ от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий". Они начнут действовать с 1 января 2024 года.
Напомним, ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о подготовке в ведомстве изменений в указ главы государства о мерах поддержки IT-отрасли. В беседе с журналистами в рамках форума "Цифровая эволюция" министр пояснил, что корректировка производится в связи с повышением призывного возраста до 30 лет. Владимир Путин подписал соответствующий указ 4 августа, он вступает в силу с первого дня следующего года.
Ранее Владимир Путин подписал указ, по которому добровольцы должны присягать перед флагом РФ. Согласно документу, это поможет укрепить их духовно-нравственный настрой.