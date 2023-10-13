Кассирша "Пятёрочки" вышла живой из схватки с медведицей, отбившись пакетом

В Башкирии кассирша "Пятёрочки" отбилась от нападения рассвирепевшей медведицы пакетом. Об этом сообщает SHOT.

Медведица убегает из села Петровское Ишимбайского района Башкирии после нападения на женщину. Видео © t.me / SHOT

Всё произошло в селе Петровское Ишимбайского района. По информации телеграм-канала, дикое животное набросилось на женщину около девяти часов утра, когда та шла на работу. Со слов жертвы нападения, как раз в этом месте её ежедневно выбегает встречать дворовый пёс и она подумала, что это снова он. А потом зверь встал на задние лапы, и тогда женщина поняла, что перед ней отнюдь не собака.

Медведица нанесла женщине несколько ударов лапой по руке и голове, разодрав ей кожу когтями. Однако та не собиралась так просто сдаваться на милость дикой природы. Она принялась отбиваться от зверюги сумкой и пакетом и начала звать на помощь. На крик подоспели мужчины и прогнали медведицу. Сейчас храбрая кассирша восстанавливается от ран в больнице.