ООН призвала к расследованию смерти фотографа Reuters в Ливане

ООН высказалась по поводу убийства журналиста на границе Израиля и Ливана. В организации выразили надежду, что по этому делу будет проведено расследование. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Это ещё один пример той опасности, которой ежедневно подвергаются журналисты со всего мира, освещающие конфликт. Мы надеемся, что будет проведено расследование того, что произошло на самом деле", — сказал Дюжаррик.