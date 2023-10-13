Придётся раскошелиться: Россиян предупредили о скачке цен на вино в 2024 году

Повышение пошлин на зарубежные вина с 12,5% до 20% спровоцирует скачок цен на импортные напитки в России. Подорожания следует ожидать после Нового года — в феврале-марте 2024-го, предупредил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Аналитик напомнил, что размер пошлины обновился ещё 1 августа, но рынок пока не отреагировал на изменения. Дело в том, что розничные сети ещё распродают остатки, закупленные по старым ценам. Однако в скором времени о бутылках из Франции, Испании и других недружественных стран за 500 рублей придётся забыть. Впрочем, считает Дробиз, эту нишу займут отечественные производители.

"Сегмент 300–500 рублей за бутылку хотят освободить для российского вина, и оно этого вполне достойно. В этой нише мы на полголовы выше европейцев. Наши вина и раньше вполне могли бы заместить импортные в нижней ценовой категории, если бы не одно "но": у наших нет этикеток на французском или итальянском языках", — пояснил эксперт в беседе с kp.ru.

По его словам, повышение цен не снизит спрос на импортное вино. Основными потребителями такого напитка являются женщины, которые зачастую смотрят лишь на красивую этикетку. Они, считает Дробиз, хотят подарить себе "романтику и праздник", с которыми ассоциируются Франция или Испания. Именно поэтому дамы готовы переплачивать за среднестатистическую бутылочку в неделю.

"В месяц получится четыре бутылки — это примерно на 1000 рублей больше, чем по старым ценам. Так неужели женщина не найдёт эти деньги для того, чтобы сохранить ощущение праздника не просто от вина, а от французского вина?" — отметил Дробиз.

Со временем отечественный рынок начнут заполонять южноамериканские вина, добавил эксперт. По его словам, крупные поставки из Аргентины и Чили уже на подходе.