Недорогие вина из Италии и Испании скоро пропадут из России, но им есть достойные замены

Скоро с полок российских магазинов могут исчезнуть недорогие вина испанского, итальянского и французского производства. Виной всему повышение ввозных пошлин. Однако, несмотря на непростую ситуацию, им можно будет найти достойную альтернативу.

"Изменения, произошедшие на рынке в третьем квартале, повлияли на сегмент недорогого вина. В нём сейчас продаются вина, завезённые ещё до подъёма пошлин, и дальше в сегменте до 500–700 рублей скоро почти не останется импорта из основных стран — Италии, Испании, Франции", — приводит РИА "Новости" сообщение компании Fort.

При этом эксперты уверены, что вместо этих напитков рынок наполнится алкоголем, произведённым в Чили, Аргентине, ЮАР и Турции. Вместе с тем могут быть интересными и отечественные вина, в маркетинг и развитие которых российские компании сейчас активно вкладываются.

А вот более дорогому сегменту исчезновение с российских прилавков не грозит: все лидирующие в прошлом году страны сохраняют лидерство и в этом.