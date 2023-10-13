Недорогие вина из Италии и Испании скоро пропадут из России, но им есть достойные замены
РИА "Новости": В России могут исчезнуть недорогие вина из Испании и Италии
Скоро с полок российских магазинов могут исчезнуть недорогие вина испанского, итальянского и французского производства. Виной всему повышение ввозных пошлин. Однако, несмотря на непростую ситуацию, им можно будет найти достойную альтернативу.
"Изменения, произошедшие на рынке в третьем квартале, повлияли на сегмент недорогого вина. В нём сейчас продаются вина, завезённые ещё до подъёма пошлин, и дальше в сегменте до 500–700 рублей скоро почти не останется импорта из основных стран — Италии, Испании, Франции", — приводит РИА "Новости" сообщение компании Fort.
При этом эксперты уверены, что вместо этих напитков рынок наполнится алкоголем, произведённым в Чили, Аргентине, ЮАР и Турции. Вместе с тем могут быть интересными и отечественные вина, в маркетинг и развитие которых российские компании сейчас активно вкладываются.
А вот более дорогому сегменту исчезновение с российских прилавков не грозит: все лидирующие в прошлом году страны сохраняют лидерство и в этом.
Ранее Лайф предупреждал россиян, что ближе к Новому году заметно подорожают вина и шампанское, поставляемые из Европы. Эксперты не исключают, что их стоимость может подняться почти вполовину. Ожидается такой скачок цен уже в этом месяце и в ноябре. Например, если сегодня игристое стоит около 400–600 рублей, то уже скоро подорожает на 200–250 рублей.
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