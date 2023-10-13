В Газе после обстрела Израиля фосфорными снарядами эвакуируют детскую больницу

Детскую больницу на востоке Газы эвакуируют после обстрела снарядами с белым фосфором. Об этом на своей странице в Facebook* сообщил Минздрав сектора Газа.

Напомним, как ранее сообщали в ООН, Израиль заявил о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа и дал для этого не более суток. При этом представитель ХАМАС назвал ложными сообщения о том, что власти еврейского государства уведомили ООН, он призвал палестинцев игнорировать израильские рекомендации и оставаться на своей земле. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал требование эвакуировать за сутки более миллиона палестинцев нереалистичным.