В Газе после обстрела Израиля фосфорными снарядами эвакуируют детскую больницу
Минздрав Газы: После обстрела фосфорными снарядами эвакуируют детскую больницу
Детскую больницу на востоке Газы эвакуируют после обстрела снарядами с белым фосфором. Об этом на своей странице в Facebook* сообщил Минздрав сектора Газа.
"Эвакуация детской больницы "Ад-Дурра" в восточной части сектора Газа после обстрела снарядами с белым фосфором", — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, как ранее сообщали в ООН, Израиль заявил о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа и дал для этого не более суток. При этом представитель ХАМАС назвал ложными сообщения о том, что власти еврейского государства уведомили ООН, он призвал палестинцев игнорировать израильские рекомендации и оставаться на своей земле. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал требование эвакуировать за сутки более миллиона палестинцев нереалистичным.
* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской организацией.
** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
ТАСС / АР / Fatima Shbair