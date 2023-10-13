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13 октября, 18:39

В Газе после обстрела Израиля фосфорными снарядами эвакуируют детскую больницу

Минздрав Газы: После обстрела фосфорными снарядами эвакуируют детскую больницу

Детскую больницу на востоке Газы эвакуируют после обстрела снарядами с белым фосфором. Об этом на своей странице в Facebook* сообщил Минздрав сектора Газа.

"Эвакуация детской больницы "Ад-Дурра" в восточной части сектора Газа после обстрела снарядами с белым фосфором", — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, как ранее сообщали в ООН, Израиль заявил о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа и дал для этого не более суток. При этом представитель ХАМАС назвал ложными сообщения о том, что власти еврейского государства уведомили ООН, он призвал палестинцев игнорировать израильские рекомендации и оставаться на своей земле. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал требование эвакуировать за сутки более миллиона палестинцев нереалистичным.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской организацией.

** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

ТАСС / АР / Fatima Shbair

Александра Мышляева
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