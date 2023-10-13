Бывший вице-президент Газпромбанка Волобуев* признан иноагентом

Минюст РФ внёс в реестр иностранных агентов бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*, сообщается на сайте ведомства. Он открыто выступал в поддержку власти Украины, негативно высказывался в отношении СВО и вступил в ряды ВСУ.

Кроме того, в реестр включили журналиста Айдера Муждабаева*, который выступал в поддержку киевского режима и собирал деньги для ВСУ, а также способствовал формированию негативного образа РФ.

Список также пополнила журналистка, проживающая за пределами РФ, Ольга Романова*, которая распространяла недостоверную информацию иноагентов и выступала на их площадках.

Ранее Лайф писал, что общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой признать иноагентом актёра Анатолия Белого и наказать его за дискредитацию Российской армии. После начала специальной военной операции актёр уволился из МХТ имени А.П. Чехова и сбежал с семьёй в Израиль, где теперь периодически даёт интервью иноагентам и поливает грязью россиян.