Умер бывший зампостпреда России при Евросоюзе Николай Кобринец

Бывший зампостпреда РФ при Евросоюзе, директор департамента общеевропейского сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол Николай Кобринец умер 12 октября в возрасте 61 года.

"Ушёл талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины. Светлая память о Николае Сергеевиче Кобринце навсегда останется в наших сердцах", — сообщает российский МИД.

Кобринец родился 21 декабря 1961 года в Москве. В 1984 году будущий дипломат окончил МГИМО МИД СССР. С 2006 по 2011 год Кобринец был зампостпреда РФ при Евросоюзе, с 2011 по 2012 год — замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества, с 2012 по 2019 год — замглавы департамента международного сотрудничества Правительства РФ. В 2019 году Кобринец возглавил департамент общеевропейского сотрудничества.

Среди его наград — медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени, орден Дружбы, а также почётная грамота президента РФ.