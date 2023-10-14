Названы недуги, повышающие риск внезапной смерти в 7 раз

Хронические заболевания почек повышают риск внезапной остановки сердечной мышцы, установили американские учёные. Они провели исследование и выяснили, что связанные с органами выделительной системы недуги в семь раз увеличивают вероятность прекращения циркуляции крови по организму. Результаты работ опубликованы в журнале JAHA.

Специалисты обследовали 295 добровольцев, которые ранее сталкивались с остановкой сердца. Выяснилось, что половина из них страдают от болезней почек. В ходе дальнейшего анализа стало ясно, что в группу риска также входят диабетики, алкоголики и люди, перенёсшие инсульт и ишемию.

"Поскольку в исследовании была выявлена тесная связь заболевания почек с остановкой сердца, раннее выявление и ведение хронических заболеваний почек могли бы снизить риск остановки сердца. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и оптимальное лечение существующих заболеваний сердца также могут снизить риск", — сказано в выводах к работе.