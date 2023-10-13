WADA обратится в CAS из-за несогласия РУСАДА с решением по статусу соответствия

"Сегодня WADA получило официальное уведомление от РУСАДА о том, что оно оспаривает утверждение WADA о несоблюдении, а также предлагаемые последствия и условия восстановления. WADA в ближайшее время передаст этот вопрос на рассмотрение CAS", — сказано на сайте всемирного агентства.