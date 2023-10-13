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13 октября, 20:57

WADA обратится в CAS из-за несогласия РУСАДА с решением по статусу соответствия

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило передать на рассмотрение Спортивного арбитражного суда (CAS) спор с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое обжаловало статус несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

"Сегодня WADA получило официальное уведомление от РУСАДА о том, что оно оспаривает утверждение WADA о несоблюдении, а также предлагаемые последствия и условия восстановления. WADA в ближайшее время передаст этот вопрос на рассмотрение CAS", — сказано на сайте всемирного агентства.

Там заметили, что последствия решения WADA в отношении российской организации не будут применяться до вердикта CAS.

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Напомним, 22 сентября WADA заявило, что РУСАДА не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября РУСАДА направило официальное уведомление во всемирное агентство о несогласии.

Обложка ©

Getty Images / Cameron Spencer

Андрей Бражников
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