WADA обратится в CAS из-за несогласия РУСАДА с решением по статусу соответствия
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило передать на рассмотрение Спортивного арбитражного суда (CAS) спор с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое обжаловало статус несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
"Сегодня WADA получило официальное уведомление от РУСАДА о том, что оно оспаривает утверждение WADA о несоблюдении, а также предлагаемые последствия и условия восстановления. WADA в ближайшее время передаст этот вопрос на рассмотрение CAS", — сказано на сайте всемирного агентства.
Там заметили, что последствия решения WADA в отношении российской организации не будут применяться до вердикта CAS.
Напомним, 22 сентября WADA заявило, что РУСАДА не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября РУСАДА направило официальное уведомление во всемирное агентство о несогласии.
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