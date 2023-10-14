В Швеции испугались способности Путина "всё отключить"

Решение шведских властей полностью отказаться от бумажных денег в пользу безналичных расчётов подрывает безопасность королевства и делает его граждан более уязвимыми. Такого мнения придерживается бывший глава Интерпола Бьёрн Эрикссон.

Он напомнил, что ещё недавно население страны плавно отказывалось от купюр, оплачивая покупки картами. Однако всё изменилось с началом украинского конфликта, когда цифровая экономика продемонстрировала свою нестабильность.

"Люди начали сознавать, что Владимиру Путину ничего не стоит взять и всё отключить. Но сейчас мы заговорили уже о национальной безопасности. И дело не только в Путине, это может быть и организованная преступность", — пояснил Эрикссон в интервью Telegraph.

По словам экс-руководителя Интерпола, однажды ему приходилось участвовать в военных учениях, которые подразумевали обширный сбой электросети. В этом случае все безналичные операции окажутся невозможными, и Швеция столкнётся с большими неприятностями. Именно поэтому после начала боевых действий украинцы ринулись обналичивать средства. Они попросту хотели иметь шанс расплатиться в любом случае, объяснил собеседник издания.