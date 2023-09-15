"Принципиальная позиция": Набиуллина рассказала о судьбе наличных денег в России

Наличные деньги будут в России при любой ситуации, это принципиальная позиция Центробанка, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Наличные мы продолжаем развивать, мы даже новый ряд банкнотный делаем с новым номиналом. Поэтому наличные никуда не исчезнут. Спрос на наличные есть и был", — отметила она в ходе брифинга по итогам заседания совета директоров Банка России.