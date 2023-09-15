"Принципиальная позиция": Набиуллина рассказала о судьбе наличных денег в России
Набиуллина: Наличные деньги будут в России при любой ситуации
Наличные деньги будут в России при любой ситуации, это принципиальная позиция Центробанка, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Наличные мы продолжаем развивать, мы даже новый ряд банкнотный делаем с новым номиналом. Поэтому наличные никуда не исчезнут. Спрос на наличные есть и был", — отметила она в ходе брифинга по итогам заседания совета директоров Банка России.
Ранее Лайф рассказывал о внедрении цифрового рубля в России. 11 июля соответствующий законопроект был принят Госдумой, после чего его одобрил Совфед и подписал президент РФ Владимир Путин. Цифрорубль станет третьей формой национальной валюты в нашей стране — как наличные и безналичные. При этом в ЦБ выразили уверенность, что его массово внедрят в российскую экономику в течение ближайших четырёх лет. Кстати, всего к цифровому рублю будет подключено 15 российских банков. 1 сентября начали тестировать уже 13 из них.
ТАСС / Сергей Карпухин