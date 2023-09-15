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15 сентября, 13:56

"Принципиальная позиция": Набиуллина рассказала о судьбе наличных денег в России

Набиуллина: Наличные деньги будут в России при любой ситуации

Наличные деньги будут в России при любой ситуации, это принципиальная позиция Центробанка, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Наличные мы продолжаем развивать, мы даже новый ряд банкнотный делаем с новым номиналом. Поэтому наличные никуда не исчезнут. Спрос на наличные есть и был", — отметила она в ходе брифинга по итогам заседания совета директоров Банка России.

Лайф побывал в Центробанке и узнал все секреты новой сторублёвой купюры

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Ранее Лайф рассказывал о внедрении цифрового рубля в России. 11 июля соответствующий законопроект был принят Госдумой, после чего его одобрил Совфед и подписал президент РФ Владимир Путин. Цифрорубль станет третьей формой национальной валюты в нашей стране — как наличные и безналичные. При этом в ЦБ выразили уверенность, что его массово внедрят в российскую экономику в течение ближайших четырёх лет. Кстати, всего к цифровому рублю будет подключено 15 российских банков. 1 сентября начали тестировать уже 13 из них.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Наталья Исакова
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